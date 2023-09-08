Шмыгаль: Украина и Канада готовят новое соглашение о свободной торговле

Кабинет Министров на заседании 8 сентября принял проект распоряжения президента о подписании обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, новое соглашение является современным, прогрессивным и важным для увеличения инвестиций, активизации торговли услугами и развития цифровой торговли.

"В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу "открыто все, что не отмечено в соглашении" — это особенно важно для гибкого мира услуг, где постоянно появляются новые услуги, особенно цифровые" , — отметил Шмыгаль.

Соглашение также четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом.

Еще одним важным элементом сделки является кросс-кумуляция товаров. Соглашение предусматривает, что режим свободной торговли распространяется на товары, содержащие составляющие из ЕС, Великобритании и Израиля, с которыми Украина также имеет общие соглашения.