СМИ: Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения РФ

Самолеты королевских ВВС в последние недели – после российских атак – защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Министерство обороны Британии активизировало свою деятельность после того, как РФ начала атаковать зерновую инфраструктуру в июле после отмены "зернового соглашения".

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогностирование для наблюдения за деятельностью России в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам", – цитирует издание информацию с Даунинг-стрит.

Об этом стало известно после того, как правительство Великобритании объявило о проведении в ноябре международного саммита по продовольственной безопасности, призванного выяснить "причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания".

Напоминаем:

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россия должна прекратить блокаду и обстрелы украинских портов, поскольку блокада экспорта украинского зерна ставит под угрозу голода жизни около 250 млн человек в развивающихся странах.