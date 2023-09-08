Зеленский о переговорах с Путиным: нельзя вести диалог со лжецом

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что вести диалог со лжецом нельзя, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

"Когда вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете сделать это со лжецом" , — сказал украинский лидер.

Зеленский также напомнил, как погиб главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, которого предположительно ликвидировали по приказу Путина. Пример Пригожина, по словам Зеленского, показывает, что происходит, когда кто-то пытается заключить сделку с Путиным.

Украинский лидер напомнил и о других странах, на которые также ранее напала Россия.