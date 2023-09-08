Разведка Эстонии: ВСУ смогли прорвать передний край российской обороны

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии отмечает, что Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось прорвать передний край обороны оккупационных войск РФ в Запорожской области, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

По данным эстонской разведки, теперь бои продолжаются в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербово. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепления с других участков фронта и реорганизовали оборону.

При этом весьма маловероятно, что украинцы смогут вскоре добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым, добавили в ведомстве.

Как отмечают эстонские разведчики, обстановка на других участках фронта оставалась неизменной. ВС РФ не снизили давления на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать в направлении на Купянск и Лиман.

Украинские войска продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальны. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещеевки, отмечают в эстонской разведке.

Напомним, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.

Кроме того, в разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной оставшихся линий обороны РФ до конца года.