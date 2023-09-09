ISW: Контрнаступление ВСУ заставило россиян изменить систему управления
Аналитики Институт изучения войны (ISW) заметили, что наступление Сил обороны заставило россиян изменить систему управления и командования, а также адаптировать системы РЭБ для защиты от украинских беспилотников, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ISW.
В отчете военных аналитиков говорится, что "российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией".
Поэтому, по данным Центра безопасности и новых технологий (CSET), российские войска перенесли штабы за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты за хорошо защищенными позициями.
Кроме того, указывают эксперты, ограничения артиллерии РФ в Украине побуждают российских военных менять "огневую доктрину", которая меняет объем обстрелов на их точность.
В CSET заявляют, что российские войска усилили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, "поскольку оккупанты сталкиваются с растущими ограничениями в отношении их способности использовать массированный непрямой огонь".
По данным аналитиков, россиянам не хватает боеприпасов для ведения массированного непрямого огня. Это объясняется тем, что оккупанты "испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта и видят, что эффективность массированных ударов уменьшается".
В обзоре указывают и на то, что в Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили, что оккупанты пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений без особой подготовки.
Отмечается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным RUSI, российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как одноразовые системы РЭБ, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов украинских БпЛА.
Ключевые выводы ISW за 8 сентября:
- По сообщениям, российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией.
- Ограничения артиллерии в Украине, по сообщениям, побуждают российских военных ускорить долговременные усилия по внедрению огневого построения, которое отдает предпочтение точности, а не объему огня.
- Также сообщается, что российские войска адаптируют свое развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы.
- По сообщениям, украинские силы продолжали продвигаться к югу от Бахмута и к югу от Роботино на западе Запорожской области, но 8 сентября не получили никаких подтвержденных успехов.
- В ночь с 7 на 8 сентября российские войска совершили еще одну серию ударов с беспилотников "Шахед-131/136" по Одесской области.
- МИД России отреагировал на недавние признаки того, что правительство Армении может поставить под сомнение свои десятилетиями сложившиеся отношения с Россией в сфере безопасности.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений 8 сентября.
- NYT со ссылкой на западные, африканские и российские источники сообщило, что российские разведывательные структуры борются за контроль над активами и операциями группы "Вагнера" в Африке.
- Российские оккупационные чиновники продолжают проводить незаконные псевдовыборы на оккупированной территории Украины. Российские оккупационные чиновники в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях объявили о начале голосования на оккупированных территориях 8 сентября.