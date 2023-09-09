Глава Минцифры Федоров разрешил Маску опубликовать их переписку

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров разрешил опубликовать свою частную переписку с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском в биографической книге миллиардера, сообщает Новое время.

"Я официально даю разрешение на публикацию своей истории текстовых сообщений Илону Маску в новой книге о нем. Честно говоря, я с нетерпением жду книгу" , — написал Михаил Федоров.

Накануне Financial Times писал, что Илон Маск поделился со своим биографом конфиденциальными сообщениями от вице-премьера Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, не спрашивая его разрешения.

Накануне CNN опубликовал отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, в котором рассказывается, как бизнесмен в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России. Там упоминалась переписка Маска с Федоровым и то, что министр просил миллиардера восстановить связь, а также рассказывал ему о возможностях этих дронов. Издание The Washington Post также опубликовало фрагмент их переписки.

Маск позже заявил, что не отключал Starlink у побережья Крыма, но отказался активировать там сеть.

Федоров рассказал FT, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину часто и долго переписывался с Маском. После скандального твита миллиардера, в котором он излагал собственный «мирный план» для Украины и страны-агрессора, украинский министр отправил ему сообщение и «объяснил, что он неправ, что мы здесь как бы боремся за свою независимость».