СМИ: В Марокко произошло мощное землетрясение, погибли сотни людей
На севере Африки в Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа магнитудой 6,8 балла. В результате было разрушено большое количество зданий, а количество жертв составило несколько сотен, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Al-Arabiya и Reuters.
Согласно данным Министерства внутренних дел страны, в результате землетрясения, произошедшего в пятницу поздно вечером в нескольких регионах Марокко, погибло по меньшей мере 296 человек.
В Геологической службе США сообщали, что землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. При этом Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) говорил, что оно произошло на глубине 27 км, и сначала оценил магнитуду в 7 баллов.
Ближайшим к эпицентру подземных толчков оказался Марракеш (70 км от Игила). Там в районе старого города, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания.
Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.
Как проинформировал местный чиновник, большинство смертей граждан произошло в труднодоступных горных районах.
В этом районе Марракеша рухнули многие дома. На местах происшествия ведутся работы по разбору завалов.
Разрушительные землетрясения в 2023 году
Недавно в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате чего 6 августа разрушения получили 126 зданий, и более двадцати человек получили ранения.
Также в августе в столице Колумбии Боготе произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек и были разрушения.
Напомним, что страшнейшее землетрясение с огромным количеством жертв произошло зимой в Турции. Там в феврале возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Из-за землетрясения погибли более 50 тысяч человек.