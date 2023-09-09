Генштаб: На трех направлениях ВСУ держат инициативу, проводят штурмы

За прошедшие сутки украинские защитники удерживали инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где проводили штурмовые действия, отвоевывая украинские земли, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

"Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительных действий на востоке и ведение наступательной операции на юге Украины, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории".

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Также от ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.

Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Бологовка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Ямполовка, Заречное, Северск, Веселое, Белая Гора, Северное, Степное, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Красное, Малая Токмачка, Красная Криница, Роботино, Ясная Поляна Запорожской области, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 50 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают украинские земли.

Защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник совершил более 10 неудачных попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В свою очередь противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченные положения. Так, Силами обороны в районе Роботино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

На Херсонском направлении защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункте управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем было поражено 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.