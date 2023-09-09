ОВА: Оккупанты за сутки обстреляли Херсонщину 59 раз, убили 3 человека

За минувшие сутки российские захватчики поливали огнем Херсонскую область 59 раз, по самому Херсону выпустили 5 снарядов, убили 3 человека, 8 ранили, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 244 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов".

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию гаражного кооператива в Херсоне, здание учебного заведения в Бериславском районе.

Он сообщил, что в результате обстрелов 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.