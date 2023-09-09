Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 74

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось с 72 до 74 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь".

По его словам, для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святого Николая. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управляющих.

Также Вилкул сообщил, что сейчас в Криворожском районе обстрелов не было.

В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии город Никополь и Мировскую громаду. Обошлось без потерь, последствия уточняются.

"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно" , - отметил он.

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