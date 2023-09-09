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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 600 оккупантов и 15 танков

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 600 оккупантов и 15 танков
Фото: Facebook

За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 600 российских захватчиков, а с начала военной агрессии количество убитых оккупантов достигло 268 140 военных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 268140 (+600) человек/чел,
  • танков - 4544 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 8739 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 5789 (+36) ед,
  • РСЗО - 757 (+3) ед,
  • средств ПВО - 508 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4588 (+18),
  • крылатых ракет - 1455 (+0),
  • кораблей/катеров - 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8298 (+34) ед,
  • специальной техники - 870 (+10).

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