Разведка Британии: РФ перебрасывает под Роботино силы с других участков фронта

Британская разведка предполагает, что российское командование начало перебрасывать под Роботино подкрепление с других участков фронта, что уменьшит возможности РФ вести наступательные действия, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новом обзоре Минобороны Великобритании о войне, который посвятили ситуации на фронте.

Разведка констатирует, что украинские силы зашли в российскую многоуровневую линию обороны, расположенную к востоку от поселка Роботино, и украинские пехотинцы продолжают постепенное тактическое продвижение и истощают российские силы.

Кроме того, сохраняется давление на российские позиции южнее Бахмута, где украинские силы постепенно продвигаются между Клещеевкой и Андреевкой.

"Очень вероятно, что Россия перебросила силы с других участков фронта на замену истощенным подразделениям вокруг Роботино. Эти переброски сил вероятно ограничивают возможности РФ вести собственные наступательные операции на других участках фронта. Также эти передислокации, скорее всего, указывают на то, что они испытывают давление на свои оборонительные линии, в частности вокруг Роботино", – отмечает разведка.

Напомним, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

В разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной остальных линий обороны РФ до конца года.