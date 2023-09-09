В Украину впервые с начала полномасштабной войны прибыл глава МИД Японии

В Украину прибыл глава Министерства иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Это его первый визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службу посольства Японии в Украине.

Как писал МИД Японии, во время своего визита в Киев Хаяси и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудят участие Украины в работе международного сообщества, чтобы "как можно быстрее положить конец российскому вторжению".

В частности отмечалось, что главу МИД Японии сопровождают руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group.