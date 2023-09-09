СМИ: Африканский союз официально присоединился к группе G20
Африканский союз присоединился к группе G20. Официальное решение было объявлено на саммите "Большой двадцатки" в Индии, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Associated Press.
Соответствующее заявление на открытии саммита сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Я приглашаю представителя Африканского союза занять его место как постоянного члена G20", - сказал он президенту Коморских островов и главе Союза Азали Ассумани.
По словам Моди, присутствующие лидеры должны найти конкретные решения широкомасштабных проблем, которые, по его мнению, связаны с разрывом между Севером и Югом, пропастью между Востоком и Западом.
Также Моди во время своего выступления упомянул о войне, но не указал, где она длится.
"Друзья, после COVID-19 мир столкнулся с проблемой дефицита доверия. Война еще больше усугубила этот дефицит доверия. Если мы сможем победить COVID, мы сможем победить и дефицит доверия, вызванный войной", - заявил индийский премьер.
Саммит G20 в Индии
Сегодня в Индии стартует саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических.
Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России и Африканского Союза.