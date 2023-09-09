SpaceX совершила очередной запуск на орбиту спутников Starlink
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, совершила очередной запуск спутников Starlink. Вывела на орбиту еще 22 аппарата, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-службу SpaceX.
Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде Соединенных Штатов Америки.
Уже через 8,5 минут с начала операции первая ступень Falcon-9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотном корабле A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.
Компания подтвердила развертывание 22 спутников на запланированной орбите около 65 минут спустя.
Как сообщает Space, сегодня состоялся 63-й в 2023 году запуск компании SpaceX. В настоящее время Starlink состоит из более 4,6 тысячи действующих спутников.
Что такое Starlink?
Starlink является инновационной платформой спутникового Интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.