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SpaceX совершила очередной запуск на орбиту спутников Starlink

SpaceX совершила очередной запуск на орбиту спутников Starlink
Фото: Facebook

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, совершила очередной запуск спутников Starlink. Вывела на орбиту еще 22 аппарата, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службу SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде Соединенных Штатов Америки.

Уже через 8,5 минут с начала операции первая ступень Falcon-9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотном корабле A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Компания подтвердила развертывание 22 спутников на запланированной орбите около 65 минут спустя.

Как сообщает Space, сегодня состоялся 63-й в 2023 году запуск компании SpaceX. В настоящее время Starlink состоит из более 4,6 тысячи действующих спутников.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового Интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.

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