Bloomberg: Эрдоган просит G20 удовлетворить требования РФ по "зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования России по "зерновому соглашению" и ослабить санкции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эрдоган проводит переговоры с лидерами на полях проходящего в Индии саммита "Большой двадцатки". Ранее турецкому лидеру не удалось убедить российского диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение".

Турция просит облегчить страхование российского экспорта и вновь подключить Россию к системе SWIFT.

Как считает Анкара, единственный способ возобновить "зерновую сделку" - это ослабить некоторые западные санкции против России, которые, по мнению Москвы, не позволяют ей продавать сельскохозяйственное оборудование (тракторы или запасные части).

Индийские чиновники в комментарии Bloomberg заявляют, что Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку.

Экспорт украинского зерна

Напомним, в июле Россия вышла из "зернового соглашения", таким образом экспорт украинской продукции Черным морем прекратился. Тем не менее Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.

При этом Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Стоит отметить, что Украина начала вывозить зерно через порты Хорватии и рассчитывает наладить экспорт через Болгарию.