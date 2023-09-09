Зеленский провел Ставку: говорили о защите энергетики и портов
Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября провел Ставку главнокомандующего, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
"Ставка. Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора".
Также внимание уделили защите прифронтовых территорий и подготовке к зиме.
Доклады премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба.
"Все поручения розданы. Работа продолжается", - подчеркнул президент.