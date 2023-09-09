Враг пытается сделать "шахеды" менее заметными для РЛС - Игнат

Враг модернизировал "Шахеды", чтобы были менее заметны для радиолокационных систем, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Осенью враг может производить обстрелы Украины разным вооружением, в частности, зенитные ракеты, ракеты малого радиуса действия, РСЗО, КАБ, а также высокоточные ракеты, которые продолжает производить на своих мощностях.

Также он добавил, что Россия сейчас сосредоточилась и на производстве ударных дронов.

"В этом направлении нам также нужно думать о противодействии этим средствам" , – сказал Игнат.

Также добавил, что россияне уже переделали фугасную авиационную бомбу под управляемую, то есть увеличили ей радиус применения, чтобы не входить в зону поражения.