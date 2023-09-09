Премьер Индии: Лидеры G20 достигли консенсуса по поводу совместной декларации

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели достигли консенсуса по поводу совместной декларации. Ее содержание пока не раскрывают, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, G20 приняла консенсусную декларацию по вопросам, с которыми сталкивается блок, в частности, по вопросу войны в Украине.

"Благодаря упорной работе всех команд мы достигли консенсуса по поводу декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации" , - сказал Моди.

Ранее западные СМИ сообщали, что между странами G20 возникли разногласия по поводу совместного коммюнике, в частности западные страны требовали осудить агрессию России против Украины, но Москва блокировала это.

Сегодня утром Bloomberg сообщил, что дипломаты G20 договорились о формулировке по войне в Украине. Это дало шанс лидерам все же принять общую декларацию.

Саммит G20 в Индии

Сегодня в Индии стартует саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России.

Одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского Союза к величайшим экономикам мира.