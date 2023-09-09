СМИ: На Западе считают, что Россия сможет нарастить производство снарядов

На Западе прогнозируют, что Россия сможет нарастить производство артиллерийских снарядов до 2 млн штук в год, но для войны такой интенсивности этого будет недостаточно, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Reuters, цитируя неназванного западного чиновника.

Собеседник, комментировавший на условиях анонимности, сказал, что Россия может нарастить производство снарядов до 2 млн штук ежегодно за следующие несколько лет, однако и с такими объемами войска будут испытывать "снарядный голод".

Чиновник озвучил оценки, что РФ выстрелила в войне с Украиной за 2022 год 10-11 миллионов артиллерийских снарядов.

"А если вы потратили 10 млн снарядов в прошлом году, бои продолжаются, а вы можете производить 1-2 млн снарядов в год – не думаю, что это очень сильная позиция", – отметил собеседник журналистов.

По его словам, производство танков в России может вырасти до 200 в год – что вдвое больше более давних западных оценок, но мало на фоне потерь, которые российские войска понесли в Украине.

"Когда вы потеряли 2000 танков, то нужно примерно десятилетие, чтобы вернуться на тот уровень, на котором вы были", – отметил чиновник, добавив, что РФ потеряла всего около 4 тысяч единиц бронетехники, более сотни самолетов и около 270 тысяч личного состава убитыми и ранеными".

В материале не уточняют, на каких источниках основываются названные оценки. Оценки по потерям живой силы и бронетехники силы коррелируют с оценками Киева: более 268 тысяч личного состава и более 4500 единиц техники по состоянию на 9 сентября. В то же время, украинские оценки по самолетам противника гораздо выше, чем названная в материале цифра "более сотни": 315, не считая вертолетов.

Собеседник журналистов сказал также, что переговоры Москвы с Северной Кореей скорее всего – об артиллерийских снарядах и являются свидетельством тяжелого положения РФ.

"Им уже приходится идти к таким сомнительным партнерам, чтобы как-то продолжать свое вторжение-катастрофу... И это будет немало им стоить, потому что КНДР хочет получить выгодные условия", – отметил чиновник.

Он напомнил также о тяжелом состоянии российской экономики, что в перспективе создает риски социальной нестабильности и роста недовольства властью.

Напомним, Литва в пятницу объявила о передаче Украине 1,5 миллиона боеприпасов.

В разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной остальных линий обороны РФ до конца года.