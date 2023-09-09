Саммит G20 принял итоговую декларацию: о чем в ней говорится

Полный текст декларации подготовили и согласовали даже раньше, чем планировали, сообщает Деловая столица.

Дипломаты стран G20 достигли компромисса по формулировкам о войне в Украине, утверждают источники Times of India.

Участники саммита "Большой двадцатки" пришли к консенсусу относительно текста итоговой декларации и приняли этот документ. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Благодаря нашей упорной работе и при вашей поддержке относительно декларации лидеров саммита G20 в Нью-Дели консенсус есть. Я объявляю о принятии декларации" , – заявил он и поблагодарил всех, кто сделал возможным принятие финального документа.

Страны "Большой двадцатки" достигли консенсуса на день раньше, чем ожидалось, и опубликовали совместное коммюнике в первый день саммита, 9 сентября. Документ содержит 83 абзаца и 37 страниц, охватывая темы от энергетики до войны в Украине.

"Это полное заявление со 100-процентным единодушием" , — сказал Амитабх Кант, главный участник переговоров G20 от Индии.

Относительно Украины: Все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в полном объеме. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

Страны обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине по глобальной продовольственной и энергетической безопасности, "были разные взгляды и оценки ситуации".

G20 призывает к немедленной и беспрепятственной поставке зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины. Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся странах и наименее развитых странах, особенно в Африке.

"Большая двадцатка" приветствует конструктивные инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в Украине.

Сегодняшний 18-й саммит G20 проходит 9-10 сентября в столице Индии Нью-Дели. Это первая в истории группы встреча лидеров, проходящая в Южной Азии.

Африканский союз стал новым постоянным членом G20 в первый день саммита в Нью-Дели. Это первое расширение влиятельного блока с момента его создания в 1999 году.