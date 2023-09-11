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Блинкен назвал условие для мирных переговоров между РФ и Украиной

Блинкен назвал условие для мирных переговоров между РФ и Украиной
Фото: U.S. Department of State/flickr

Государственный секретарь Энтони Блинкен в воскресенье 10 сентября заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое", сообщает Украинская правда.

Блинкена цитирует ABCnews.

"Сейчас мы не видим никаких признаков того, что [президент России] Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась", – заявил госсекретарь США.

Ранее Блинкен защитил﻿ решение Соединенных Штатов принять совместное заявление лидеров G20 по войне России в Украине.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 сентября заявил, что эмоционально готов к продолжительной войне и считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией.

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