Блинкен назвал условие для мирных переговоров между РФ и Украиной
Государственный секретарь Энтони Блинкен в воскресенье 10 сентября заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое", сообщает Украинская правда.
Блинкена цитирует ABCnews.
"Сейчас мы не видим никаких признаков того, что [президент России] Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась", – заявил госсекретарь США.
Ранее Блинкен защитил решение Соединенных Штатов принять совместное заявление лидеров G20 по войне России в Украине.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 сентября заявил, что эмоционально готов к продолжительной войне и считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией.