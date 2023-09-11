ISW: ВСУ еще больше продвинулись в районе Роботино и под Бахмутом
Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботино в Запорожской области и вблизи Бахмута 10 сентября. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на восток от Новопрокоповки.
Представитель Таврийской группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километра территории.
Кроме этого, спикер Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы достигли успеха вблизи Клищеевки Донецкой области.
Также 2-й механизированный батальон 3-й десантно-штурмовой бригады 9 сентября также заявил, что вытеснил российские силы из района на Бахмутском направлении.
Российские войска 10 сентября также проводили наступательные действия вблизи Бахмута, но безуспешно.
Ключевые выводы ISW за 10 сентября
- Украинские войска продолжали продвижение к югу от Роботино на западе Запорожской области и, как сообщается, 10 сентября продвинулись вблизи Бахмута.
- Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 10 сентября заявил, что украинские войска будут продолжать контрнаступательные действия до конца 2023 года. Холодная и влажная погода будет влиять, но не прекращать активные боевые действия, как это было в первые 18 месяцев войны.
- Российские военнослужащие продолжают подробно описывать постоянные проблемы, которые препятствуют российским операциям на линии фронта в Украине.
- Российские войска в ночь с 9 на 10 сентября нанесли серии ударов с БПЛА Шахед-131/-136 по Киевской области.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и, как сообщается, восстановили некоторые утраченные позиции на некоторых участках.
- 10 сентября спикер Главного управления разведки Украины (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские военные сконцентрировали на оккупированной территории Украины более 420 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардии и других воинских частей и структур.
- Российские оккупационные чиновники провели последний день голосования на российских региональных выборах на оккупированных территориях 10 сентября, продолжая попытки заставить жителей голосовать и представить выборы как законные.