ISW: ВСУ еще больше продвинулись в районе Роботино и под Бахмутом

Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботино в Запорожской области и вблизи Бахмута 10 сентября.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на восток от Новопрокоповки.

Представитель Таврийской группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километра территории.

Кроме этого, спикер Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы достигли успеха вблизи Клищеевки Донецкой области.

Также 2-й механизированный батальон 3-й десантно-штурмовой бригады 9 сентября также заявил, что вытеснил российские силы из района на Бахмутском направлении.

Российские войска 10 сентября также проводили наступательные действия вблизи Бахмута, но безуспешно.

Ключевые выводы ISW за 10 сентября