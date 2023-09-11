ISW: Оккупанты жалуются на нехватку дронов и угрожают дезертирством

Оккупанты продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, которая якобы мешает проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.﻿ Об этом говорится в отчете ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Так, диверсионно-разведывательная группа "Русич" опубликовала список различных проблем, которые, по ее утверждению, сохраняются на линии фронта. Боевики заявили, что дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям, и добавили, что оккупантам не хватает снарядов с лазерным наведением, а также БПЛА для их наведения.

Оккупанты отметили, что российская РСЗО "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS.

Также отмечается, что российские войска не эвакуируют раненых и погибших из прифронтовых зон, и что отсутствие эвакуации побудило некоторых российских военнослужащих отказаться от выполнения боевых задач. Если ситуация не изменится, количество дезертиров существенно возрастет.

Напомним, по данным ISW, украинские силы еще больше продвинулись﻿ в районе Роботино и под Бахмутом.