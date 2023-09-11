"Царило согласие" – Байден о вопросе мира в Украине на саммите G20

Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20 в Индии царило согласие относительно установления справедливого мира в Украине, сообщает Украинская правда.

"Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие о необходимости справедливого, справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность" , – цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Напомним, на саммите G20 участники приняли совместную декларацию по войне в Украине. Нынешнее заявление G20 не называло Россию по имени, но говорило, что все страны должны "воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".

По данным издания Politico, формулировка, которую обнародовали западные страны, чтобы сигнализировать о дальнейшем осуждении вторжения России в Украину, могло бы успокоить﻿ Москву.