Взрывы в Белгородской области: власти РФ заявили о сбитии беспилотников
Ночью 11 сентября в Белгородской области России прогремели взрывы, местный губернатор заявил о работе ПВО и сбиты два беспилотника, сообщает Украинская правда.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Российские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва, а также фото фрагмента якобы сбитого БПЛА.
Яковлевский городской округ расположен рядом с Белгородом.