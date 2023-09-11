Оккупанты за сутки нанесли почти 90 авиаударов – сводка Генштаба

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 87 авиаударов по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а также по островам Первомайский и Змеиный.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 сентября.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны обладают инициативой, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Следует отметить, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск.

При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" еще раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.