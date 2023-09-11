Силы обороны уничтожили еще около 600 окупантов и 28 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 580 оккупантов, а также уничтожили 6 танков, 28 артиллерийских систем и 35 беспилотников противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 269 210 (+580) человек,
- танков − 4 560 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 8 767 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5 839 (+28) ед,
- РСЗО − 760 (+0) ед,
- средств ПВО − 512 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4628 (+35) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей / катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 370 (+32) ед,
- специальной техники – 877 (+5) ед.