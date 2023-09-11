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Силы обороны уничтожили еще около 600 окупантов и 28 артсистем – Генштаб

Силы обороны уничтожили еще около 600 окупантов и 28 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 580 оккупантов, а также уничтожили 6 танков, 28 артиллерийских систем и 35 беспилотников противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 269 210 (+580) человек,
  • танков − 4 560 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 767 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 5 839 (+28) ед,
  • РСЗО − 760 (+0) ед,
  • средств ПВО − 512 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4628 (+35) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей / катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 370 (+32) ед,
  • специальной техники – 877 (+5) ед.

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