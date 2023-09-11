Глава МИД Германии сегодня с очередным визитом в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Украину в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, сообщает Европейская правда.

Бербок прибыла в Киев в понедельник утром с визитом, который держали в секрете из соображений безопасности. За неделю до Генассамблеи ООН в Нью-Йорке визит рассматривают как жест в знак солидарности.

Глава МИД Германии приехала в Киев поездом из Польши ночью, в столице Украины ее встретил и поприветствовал посол Германии Мартин Йегер.

По прибытии Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку на пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например, для борьбы с коррупцией.

????????German Foreign Minister Annalena #Baerbock has arrived in #Kyiv on an unannounced visit, Spiegel reported.



Baerbock is visiting Ukraine for the fourth time since Russia launched a full-scale invasion in February 2022. pic.twitter.com/XO7lk8uQph — KyivPost (@KyivPost) September 11, 2023

По словам министра, Украина "защищает свободу всех нас" и может полагаться на решительную поддержку Германии на пути Украины в Европейский Союз.

Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, которая после начала полномасштабной войны посетила в январе восточную Украину. В частности, она наведалась в Харьков.

До этого она дважды была в Киеве – в середине мая 2022 года и в середине сентября прошлого года.