FT: В Турции выросло число киберпреступлений на фоне наплыва айтишников из РФ

Турецкая полиция заметила рост количества киберпреступлений на фоне увеличения числа российских айтишников в стране. Об этом пишет Financial Times, сообщает Новое время.

Как отмечает издание, после объявленной в прошлом году "частичной мобилизации" из России в Турцию уехали тысячи специалистов, многие из которых оказались IT-специалистами.

По словам турецкой полиции и аналитиков, часть приехавших в страну программистов объединилась с местными киберпреступниками и занимаются мелким онлайн-мошенничеством а также отмыванием доходов и продажей учетных данных с компьютеров на европейском рынке.

На фоне всплеска такой активности, турецкая полиция запустила расследование. Как рассказали представители полиции в комментарии FT, злоумышленники используют методы маскировки (так называемый "клоакинг"), чтобы не быть обнаруженными. В "русскоязычных странах" злоумышленники действуют более открыто из-за слабого правоприменения, отмечает издание.

По словам одного из собеседников FT, вновь сформированные хакерские группировки проявляют осторожность и практически не атакуют граждан Турции. Это снижает риск привлечь внимание местных органов.

По словам экспертов, в последние месяцы популярный сервис для доступа к конфиденциальной информации — Underground Cloud of Logs — был заполнен данными о десятках миллионов украденных кредитных картах, паролей и логинов. Для этого использовались вредоносные программы Redline, которыми пользователь непроизвольно заражает компьютер, например, при переходе на нелегальные веб-сайты.

Уникальным является то, что сервис постоянно пополняется "свежими" данными, которые были украдены за последние несколько часов.

Как рассказывает специалист отдела кибербезопасности в Auren Cyber Israel Ошер Ассор, сотни групп в Telegram предлагают доступ к свежесобранным данным, часто — за $50 в неделю.

Еще один специалист по кибербезопасности из Турции присоединился к одной из таких групп под видом покупателя. Несколько месяцев он наблюдал, как российские хакеры обучали своих турецких коллег применять сложные коды. Турецкие мошенники в свою очередь через свои контакты обеспечивали выгодные сделки в Западной Европе, особенно в Германии.

Также FT пишет, что в некоторых чатах мошенники обсуждали способы конвертации украденной криптовалюты в турецкую лиру и способы приобретения недвижимости для оформления турецкого гражданства.