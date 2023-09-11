Ночная воздушная атака: ПВО уничтожила все 12 "Шахедов"
Ночью 11 сентября 2023 г. противник атаковал Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона сбила 12 дронов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Пуски 12 беспилотников совершили с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – РФ). "Шахеды" летели в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
К отражению удара ВСУ привлекли зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию, мобильные огневые группы.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа", - говорится в сообщении.
Также россияне применили тактическую авиацию в Днепровской области, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь. Информация о последствиях уточняется.