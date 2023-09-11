В Венгрию не пустили белорусскую пропагандистку для съемок сюжета о Соросе

Власти Венгрии не пустили в страну пропагандистку белорусского телеканала "СТВ" Надежду Сасс. Ее остановили в аэропорту, продержали ночь в Центре временного содержания и отправили обратно в Беларусь. Об этом пропагандистка сама рассказала в своей передаче "Сасс уполномочен заявить", сообщает Zerkalo.

Венгрию Сасс посещала для того, чтобы снять сюжет об американском финансисте, основателе фонда "Открытое общество" Джордже Соросе, родившемся в Будапеште. Однако пропагандистку в страну не пустили.

"Оказалось, что нынешние венгерские власти вопреки своей официальной риторике проект "САСС уполномочен заявить" боятся больше, чем самого Сороса, которому въезд в Венгрию не закрыли" , — возмутилась Сасс.

По мнению пропагандистки, "венгерские спецслужбы явно не без подсказки заокеанских кураторов сделали все возможное, чтобы сорвать подготовку" ее программы. Сасс подчеркнула, что ей устроили обыск и "всяческие проверки прямо в аэропорту Будапешта, в итоге закрыв въезд в Венгрию и депортировав".

"Отмечу, что ночь перед депортацией я провела в сопровождении венгерской полиции в аэропорту. В центре временного содержания" , — пожаловалась Сасс.

Надежда Сасс и ее муж Олег Волошин переехали из Украины в Беларусь в 2022 году, за 11 дней до вторжения российских войск, писала ранее "Наша Ніва". Сейчас она ведет политическое шоу на "СТВ" "Сасс уполномочен заявить", в которое приглашает белорусских и российских пропагандистов, а ее мужа, депутата Верховной рады Олега Волошина, в Украине подозревают в госизмене.