FT: НАТО проведет крупнейшие учения со времен "холодной войны"

В следующем году НАТО проведет свои крупнейшие совместные командные учения со времен Холодной войны. В них будет участвовать 31 страна и Швеция.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным FT, в учениях Trident Juncture примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Целью станет отработка отражения российской агрессии против одного из своих членов.

Учения Trident Juncture проводятся в рамках быстрого перехода НАТО от реагирования на кризисы другой стратегии, вызванной вторжением на Украину.

По словам представителей НАТО, учения начнутся весной следующего года и, как ожидается, будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, более 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Учения также являются новыми с точки зрения технических возможностей: они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

Швеция также будет включена в программу, в результате чего общее число участвующих стран достигнет 32. Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии в феврале и марте и являются частью новой стратегии обучения, в рамках которой военный альянс проведет два крупных учения каждый год, а не одно.

По словам источника, НАТО также будет обучаться противодействию террористическим угрозам за пределами своих непосредственных границ.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил в июне прошлого года, что альянс увеличит численность сил высокой готовности с 40 тысяч до более чем 300 тысяч. Это является частью исторического пересмотра, направленного на перевод альянса в сторону мощного военного потенциала в отличие от легких и мобильных сил, развернутых на Балканах и в Афганистане.