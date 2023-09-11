Венгрия хочет заменить топливо на своей АЭС из российского на французское – СМИ

Венгрия решила заменить российское топливо на АЭС "Пакш" французским. Это входит в план развития страны, который закрыто обсудил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с однопартийцами. Об этом пишет венгерское издание Telex, сообщает Лига.Бизнес.

Таким образом, страна хочет стать энергетически самодостаточной.

Большой план развития Венгрии состоит из 15 пунктов. Среди них: достижение демографического поворота, создание новой экономики, стать кредитором и современной индустриальной страной, а не заемщиком, венгерские предприниматели должны инвестировать за границей и привозить доходы домой, военное развитие, введение цифрового гражданства.

Ранее власти Венгрии ожидали, что российская госкорпорация "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030 и 2031 годов.

В начале сентября 2023 года Венгрия начала покупать газ у Азербайджана вместо российского.