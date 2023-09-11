Войска РФ за сутки атаковали девять областей Украины – данные ОВА

Российская армия за сутки совершила атаки на девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 11 сентября, сообщает Укринформ.

Черниговскую область за сутки враг обстрелял восемь раз, зафиксированы 48 взрывов. Россияне из артиллерии, минометов и АГС избивали по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Ночью ударный дрон Shahed попал в двухэтажный жилой дом в селе Чайкино (Новгород-Северский городской совет). Произошел пожар.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили четыре обстрела приграничья. Зафиксировано 20 взрывов. В Хотинской общине в результате попадания БПЛА повреждено учебное заведение.

Вчера в течение дня россияне нанесли 24 удара по приграничной Сумщине. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская общины. В Новослободской общине из-за минометных обстрелов повреждена башня мобильной связи.

В Днепропетровской области ночью сбили девять беспилотников Shahed-136. Ночью россияне били по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. Утром враг снова обстрелял Никополь. Повреждены частное предприятие, два дома и газопровод. Вчера днем российские войска обстреляли Новопавловскую сельскую общину и Никополь.

В Запорожской области за сутки враг совершил 121 обстрел. Под ударом оказались 33 населенных пункта. 101 артиллерийский обстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Малиновки, Темировки, Преображенки, Луговского, Каменского, Степногорска, Лобкового, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Войска РФ совершили семь атак БПЛА по Гуляйполю, Новоданиловке, Волшебному и Пятихаткам, обстреляли из РСЗО Новопавловку, Белогорье и Новодаровку, сбросили шесть авиабомб на Орехов, Малую Токмачку и Роботино, четыре ракетных удара направили по Трудовому.

В результате обстрела из РСЗО в Новопавловке погиб 65-летний мужчина. Поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области захватчики наносили авиаудары по Веселому Харьковскому району, Огурцовому Чугуевскому району, Синьковке, Кисловце, Котляровке Купянского района. Под артиллерийским огнем оказались около 20 населённых пунктов.

На Слобожанском направлениях враг удерживает группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления. В селе Андреевка Изюмского района в поле взорвался на неустановленном взрывном устройстве комбайн. Водитель получил легкие осколочные ранения и от госпитализации отказался.

В Луганской области за прошедшие сутки россияне наносили авиационных ударов вдоль всей линии фронта. Пострадали Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка. За сутки агрессоры совершили 142 обстрела Луганщины, выпустили 537 снарядов.

В Донецкой области захватчики из артиллерии, миномета, танка избивали по Дружбе, Временному Яру, Авдеевке, Северскому, селу Константиновка. Повреждены три частных жилых дома. Также российские войска в сутки 31 раз обстреляли Угледар, обошлось без жертв. За сутки в Донецкой области один человек был ранен.

Вчера днем в Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный БПЛА неустановленного типа. Вчера враг наносил удары по акватории Очаковской общины.

По Херсонской области в сутки российские войска совершили 57 обстрелов, выпустили 250 снарядов, из них по Херсону — четыре обстрела (13 снарядов). Россияне попали в районы 26 населенных пунктов, территорию и здания учебного заведения и подразделение ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне, башню мобильной связи в Бериславском районе.

Вчера утром враг атаковал центр Херсона, ударил по образовательному заведению. Повреждены кровля и окна. Также россияне обстреляли жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию.

Вчера армия РФ ударила по Суворовскому району Херсона. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя женщина.