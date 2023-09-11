Байден рассказал, почему в декларации G20 Москву не назвали агрессором

Президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения российской агрессии против Украины в принятой в выходные декларации стран G20, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден говорил во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября.

Байден отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.

"Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом" , – заверил Байден.

Он сказал, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече G20. – Ред.), и с Китаем, который... имел представительство".

"И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом" , – добавил Байден.

Отдельно он рассказал, что на встрече в Индии лидеры "Группы двадцати" обсудили жестокую и незаконную войну России в Украине.