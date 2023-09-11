Байден рассказал, почему в декларации G20 Москву не назвали агрессором
Президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения российской агрессии против Украины в принятой в выходные декларации стран G20, сообщает Европейская правда.
Об этом Байден говорил во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября.
Байден отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.
"Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом", – заверил Байден.
Он сказал, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече G20. – Ред.), и с Китаем, который... имел представительство".
"И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом", – добавил Байден.
Отдельно он рассказал, что на встрече в Индии лидеры "Группы двадцати" обсудили жестокую и незаконную войну России в Украине.
"И в зале было достаточное согласие относительно необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – сказал Байден.