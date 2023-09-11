ГУР: Украина вернула контроль над "Вышками Бойко"

Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы неподалеку от оккупированного Крыма, известные как "Вышки Бойко", заявляет украинская военная разведка. ﻿﻿Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщает Украинская правда.

"Вышки Бойко" – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

Россия оккупировала "Вышки Бойко" в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств радиолокационных станций (РЛС).

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш" (самоподъемные буровые установки – ред.).

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море" , – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и был вынужден отступить.