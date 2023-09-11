Милли заявил, что обсуждает наступление ВСУ с Залужным несколько раз в неделю

Американская телекомпания CBS побывала в секретном командном центре, откуда военные во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли следят за контрнаступлением Сил обороны Украины, сообщает Украинская правда.

Журналист встречается с Милли в 6:45 утра, генерал как раз собирается разговаривать с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

"Я разговариваю с ним каждую неделю, иногда дважды, иногда три раза в неделю" , - отмечает Милли.

Позже журналиста проводят глубоко в подземелье Пентагона, где на экранах демонстрируются карты боевых действий на востоке и юге Украины.

Милли признается, что война в Украине - это боевые действия, аналогов которых он не видел.

"Я был во многих перестрелках. Я несколько раз подрывался в машине на минах, самодельных взрывных устройствах и от выстрела гранатомета. Но никогда не сталкивался с такой интенсивностью" , – говорит генерал.

Относительно украинского наступления, которое Милли помогал планировать, генерал отмечает, что оно наталкивается на более жесткое, чем ожидалось, сопротивление россиян.

"Но в этом и заключается разница между войной на бумаге и реальной войной. На ней гибнут реальные люди и взрываются реальные машины, поэтому в таких ситуациях люди склонны замедляться. Но они делают это очень обдуманно, и с каждым днем продвигаются вперед" , - добавляет военный.

Генерал говорит, что выбор целей и решение о нанесении ударов определяет Украина. Американские же партнеры обеспечивают Киев разведывательной информацией, которую получают.

Милли признает, что украинцам предстоит освободить еще очень много территорий, а впереди их еще ждет сезонное ухудшение погодных условий. Так что Силы обороны Украины ждет тяжелая борьба.

Журналист интересуется: "Учитывая большое количество жертв, сколько еще медленного и целенаправленного продвижения вперед украинцы могут выдержать?".

"Ваш вопрос заключается в том, как долго политическая воля украинского народа сможет выдержать такой уровень кровавой бойни? И то же самое, кстати, касается России. Это неизвестный ответ" , - отмечает Милли.