Иран может передать РФ ракеты в обмен на современное оружие – Моссад

Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности, при этом россияне передадут иранцам "современное оружие", которое может поставить под угрозу существование Израиля.﻿ Об этом заявил директор Моссада Дэвид Барнеа на ежегодной конференции Института контртеррористической политики, сообщает Деловая столица.

По его словам, кроме дронов-камикадзе Shahed-136, Тегеран намерен предоставить Москве ракеты малой и большой дальности. Барнеа также заявил, что предыдущие попытки Ирана передать россиянам ракеты были сорваны.