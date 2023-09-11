Иран может передать РФ ракеты в обмен на современное оружие – Моссад
Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности, при этом россияне передадут иранцам "современное оружие", которое может поставить под угрозу существование Израиля. Об этом заявил директор Моссада Дэвид Барнеа на ежегодной конференции Института контртеррористической политики, сообщает Деловая столица.
По его словам, кроме дронов-камикадзе Shahed-136, Тегеран намерен предоставить Москве ракеты малой и большой дальности. Барнеа также заявил, что предыдущие попытки Ирана передать россиянам ракеты были сорваны.
"У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше сделок. Мы опасаемся, что русские передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, современное оружие, которое безусловно поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", — подчеркнул глава Моссада.