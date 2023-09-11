Глава МИД Германии: Расширение ЕС необходимо из-за войны России

Глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии в Киев в рамках своего четвертого визита в Украину после 24 февраля 2022 года заявила о готовности Берлина поддерживать Украину на пути в ЕС, сообщает Европейская правда.

Заявление министра приводит пресс-служба Министерства иностранных дел Германии.

"Под градом бомб, перед лицом российских танков Украина уверенно и решительно стала на путь в Европейский Союз. С огромным мужеством и решимостью Украина также защищает свободу каждого из нас" , – сказала Бербок.

Она заявила, что Киев может рассчитывать на поддержку Берлина на этом пути, поскольку Германия убеждена, что "расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России".

По сообщению ведомства, в центре внимания визита Бербок будут меры по обеспечению и защите поставок электроэнергии, воды и тепла для населения, особенно следующей зимой, на фоне вероятных российских атак по инфраструктуре.

Кроме того, Германия и Украина хотят еще теснее сотрудничать в будущем: в переходе на возобновляемые источники энергии, постепенном отказе от угля, стабильной работе электросетей и энергоэффективном жилищном строительстве, отметили в МИД.

На полях визита также обсудят целесообразность строительства ветровой электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Территория, пострадавшая от ядерной аварии почти сорок лет назад, может таким образом стать для Киева символом чистой и дружественной к климату энергетики с зеленой электроэнергией в разгар российской агрессивной войны против Украины" , – говорится в сообщении.

Похищение Россией украинских детей и судьба пострадавших семей также станут важными темами визита Бербок.