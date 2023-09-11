Зеленский планирует обсудить с Байденом предоставление ATACMS

Президент Владимир Зеленский обсудит предоставление Украине дальнобойных ракетных систем ATACMS с Президентом США Джозефом Байденом и рассчитывает получить их еще осенью, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Что касается ATACMS, я буду говорить с президентом Байденом снова. Это не первые переговоры. Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, именно поэтому они мне очень нужны" , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина очень нуждается в дальнобойном оружии – дальнобойных системах, артиллерии, боеприпасах и т.д.

"Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может пролистать эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS, это было очень важно" , - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS.