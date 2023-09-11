Польша готовится продлить запрет на импорт зерна из Украины

Министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава готовит проект решения о продлении запрета на ввоз украинской сельхозпродукции после 15 сентября, сообщает Европейская правда.

Об этом он рассказал в интервью "Польскому радио".

Буда сказал, что Еврокомиссия сейчас движется к решению об отмене экспортных ограничений в отношении Украины.

"Мы будем договариваться с Еврокомиссией до самого конца. Но мы не можем позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после жатвы. В приоритете польские фермеры. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него приемлемую цену" , – сказал министр.

Он отметил, что если не будет решения со стороны Еврокомиссии о продлении эмбарго, то будет решение польской стороны.

"В мои полномочия входит выдать соответствующее постановление и я буду блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний использую этот инструмент на этой неделе, в пятницу или в субботу. Уже готовится проект постановления. Мы будем руководствоваться принципом продовольственной безопасности" , – сказал он.

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.