ООН: Позиция РФ по "зерновому соглашению" ограничивает право на питание

В ООН заявили, что позиция России по возможному возобновлению зерновой сделке "делает недоступным право на питание". Об этом сказал глава ООН по правам человека Волкер Тюрк в Женеве, сообщает Лига.net.

По его словам, выход РФ из зерновой сделки, а также постоянные атаки на украинскую инфраструктуру "делают право на питание далеко недоступным для многих людей".

Он отметил, что высокий уровень недоедания наблюдается в Сомали и других странах Африки.

Для возобновления зернового соглашения Кремль ожидает снятия части санкций по поставке российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на сохранении санкций против России по зерновому соглашению. Он отметил, что санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции России и так нет, а заявления Кремля по этому поводу — манипуляции.

Черноморская зерновая инициатива (зерновое соглашение) была заключена 22 июля 2022 между Россией, Турцией, ООН и Украиной. Она предполагала безопасный экспорт зерна из черноморских портов Украины. До июля 2023 года соглашение продлевалось каждые три месяца. 17 июля истек ее очередной срок, после чего РФ заявила о выходе из соглашения из-за "неудовлетворения его требований". Основное требование, выдвигаемое российской стороной, – подключение "Россельхозбанка" к международной системе SWIFT для проведения межгосударственных транзакций.