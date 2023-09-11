Зеленский: Случаи коррупции не касаются денег и оружия от партнеров

Президент Владимир Зеленский уверяет, что обнаруживаемые в Украине случаи коррупции не связаны с международной помощью – деньгами или оружием от партнеров, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и т.д. Это другие дела, это не о партнерах" , – ответил Зеленский на реплику журналиста относительно выявления случаев коррупции в Украине, из-за которых, в том числе был уволен министр обороны.

Зеленский также подчеркнул, что все, что относится к правосудию и справедливости в Украине, является очень чувствительным вопросом для людей, ведь идет война, и украинцы борются за ценности.

На уточняющий вопрос, способен ли он осуществить те изменения, чтобы сделать невозможным коррупцию, глава государства ответил:

"У меня нет другого выбора. Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с какими-либо коррумпированными людьми, а даже с мыслями об этом".