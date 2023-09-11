Выборы в Польше: правящая партия лидирует в опросах

За почти месяц, который остается до выборов в Польше, лидерство сохраняет правящая партия "Право и справедливость", "Конфедерация", известная антиукраинскими заявлениями, среди партий, которые борются за третье место.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для RMF FM i "Rzeczpospolita", сообщает Европейская правда.

Партия Ярослава Качиньского может рассчитывать на поддержку 33,2% избирателей. На втором месте – оппозиционная "Гражданская коалиция" с результатом 26%.

Тройку лидеров замыкает "Третий путь" (10,3%). Левые (10,1%) и "Конфедерация" (9,4%) также достигли похожих результатов.

Рост "Третьего пути" и левых не является значительным, но наблюдается четкое падение рейтинга "Конфедерации" с 12,4% до 9,4%.

Пропорции голосов трех меньших партий будут определять, кто сможет сформировать правительственное большинство, считает социолог, профессор Ягеллонского университета Ярослав Флис.

"Решающим фактором является то, что поддержка "Конфедерации" падает, в то время как левые и "Третий путь" сохраняют поддержку и даже несколько наращивают" , – анализирует профессор Флис.

Расчеты мандатов показывают, что оппозиция, теперь может рассчитывать на преимущество в одно место в Сейме.

Опрос также предоставил данные по ожидаемой явке избирателей. 44,7% респондентов намерены пойти на выборы, тогда как 12,4% скорее хотят проголосовать.

25,4% респондентов заявили, что точно не будут участвовать в выборах, а 13,1% – вряд ли. В свою очередь, 4,3% респондентов выбрали ответ "не знаю/трудно ответить".

Опрос проводился 8-9 сентября методом CATI. Всего в нем приняли участие 1 100 человек.