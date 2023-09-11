В Кремле не видят предпосылок для переговоров с Украиной

В Кремле подтвердили, что не готовы заканчивать войну против Украины путем переговоров.﻿﻿ Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Предпосылок для возобновления переговоров с Украиной как не было, так и нет; Киеву придется начинать переговоры с РФ с признания появившихся с марта 2022 года реалий" , – сказал он.

В 2014 году Россия оккупировала полуостров Крым и часть востока Украины, а в феврале-марте 2022 года – еще часть юга и востока Украины, тогда как территории на севере и в центре страны Украине удалось отвоевать.

Украинские власти не раз заявляли, что война завершиться возвращением всех территорий, которые были в составе Украины по состоянию на 1991 год, а не до 24 февраля 2022 года.