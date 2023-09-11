ГУР: Россиян, желающих сдаться в плен, стало на 70% больше

После успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8, количество российских военнослужащих, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70 процентов за день" , – заявил Юсов.

Прокомментировал Юсов также информацию по телеграммам-каналам, что якобы лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут два миллиона долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет" , – говорит он.

"Хочу жить" – государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, призванный помочь военнослужащим РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект, как заявляют, гарантирует при сдаче в плен содержание военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций.

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