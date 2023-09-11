Зеленский о скорости наступления: Часть оружия еще в пути

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторое вооружение от партнеров для украинского контрнаступления до сих пор находится в процессе поступления. Об этом он рассказал в интервью CNN, сообщает Укринформ.

"Поэтому, когда мы говорим о контрнаступлении, это зависит от многих факторов. Конечно, мы дали России много времени подготовиться, заменять поля, это большие территории. Мы видим три линии обороны" , – сказал Зеленский.

По его словам, пока Украина ожидала оружия от партнеров, россияне готовились.

"Мы ждали довольно долго. Это правда. Я очень благодарен партнерам – США, ЕС и другим партнерам. Но мы должны понимать, что, во-первых, пока мы ждали очень долго, они миновали. Потом, с точки зрения наших партнеров, мы были готовы, но решение дать нам, например, "Брэдли" или другое вооружение еще не означает результат" , - заметил президент.

Он пояснил, что после принятия решения, Украина не получает оружие мгновенно.

"Кое-что до сих пор в пути. В этот же момент, когда мы сидим здесь и разговариваем, пока контрнаступление идет, как многие говорят, слишком медленно, кое-что до сих пор в пути" , - подчеркнул Зеленский.

Глава государства настаивает, что Украина должна вернуть, деоккупировать свои земли, "и это не только земли, это люди".

"Замороженная война – это не мир. Путин хочет захватить всю нашу страну, уничтожить все наши семьи, дома. Он понимает, что Украина никогда не отступит и не отдаст свои земли. Мы никогда этого не сделаем. Поэтому он должен убить нас. И он хочет это сделать" , – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что контрнаступление - это не фильм, который длится полтора часа и со счастливым концом.