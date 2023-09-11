ЕС о "выборах" на оккупированных территориях: РФ ответит за эти незаконные действия

Европейский Союз заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает Европейская правда.

Европейский Союз решительно осудил проведение этих нелегитимных так называемых "выборов" в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Мы решительно отвергаем эту дальнейшую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий. Европейский Союз не признает и не признает ни проведения этих так называемых "выборов", ни их результатов. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий" , – говорится в заявлении.

Боррель отмечает, что эти незаконные так называемые "выборы" в Украине состоялись на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, широкомасштабных и систематических нарушений и злоупотреблений правами человека, а также запугивания и усиления репрессий против граждан Украины со стороны России и ее незаконно назначенной власти на временно оккупированных территориях Украины.

"Европейский Союз высоко оценивает мужество жителей Украины, которые выступили против фиктивного голосования и продолжают сопротивляться российской оккупации. Европейский Союз остается твердо преданным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" , – говорится в заявлении, которое также в очередной раз призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

ЕС также высказал свои замечания относительно проведения региональных выборов на территории России, поскольку они состоялись в условиях жестких ограничений, которые подпитывались агрессией против Украины.