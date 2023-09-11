Еврокомиссия: Рост экономики еврозоны замедлится

Европейская комиссия спрогнозировала в понедельник, что в этом и следующем году экономика еврозоны будет расти медленнее, чем ожидалось, сообщает Экономическая правда.

"Это происходит несмотря на снижение цен на энергоносители и чрезвычайно мощный рынок труда, на котором наблюдается рекордно низкий уровень безработицы, постоянное расширение занятости и рост заработной платы" , – говорится в сообщении.

Комиссия прогнозирует потребительскую инфляцию в еврозоне на уровне 5,6% в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно превышает цель Европейского центрального банка в 2,0%.

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в этом году сократится на 0,4%, прогнозирует Еврокомиссия, пересмотрев прогноз роста на 0,2% с мая. В следующем году рост в Германии также будет меньше – 1,1% вместо ожидаемых ранее 1,4%.